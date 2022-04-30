Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей к бдительности в праздничные дни
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии майских праздничных мероприятий обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.
«В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить правоохранителям. Анонимность гарантируется», — сказал газете «Ингушетия» представитель группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.
Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.