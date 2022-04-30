Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей к бдительности в праздничные дни

Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии майских праздничных мероприятий обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.