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Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей к бдительности в праздничные дни

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии майских праздничных мероприятий обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

«В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить правоохранителям. Анонимность гарантируется», — сказал газете «Ингушетия» представитель группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.

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