Педагоги Ингушетии написали эссе в рамках конкурса «Учитель года России»

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Пять ингушских педагогов написали эссе в рамках заочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022», мероприятие прошло в школе № 1 города Назрани.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, в региональном этапе принимают участие учителя, прошедшие муниципальный тур конкурса. Это учитель биологии гимназии № 1 г. Карабулака Майя Ахильгова, учитель географии школы № 15 г. Назрани Анжелла Дзортова, учитель английского языка гимназии № 1 г. Назрани Назир Точиев, учитель истории школы — детского сада № 1 с. п. Кантышево Зухра Гадиева, учитель математики основной общеобразовательной школы № 8 с. п. Сагопши Фатима Газдиева.

Региональный этап конкурса «Учитель года России» проходит в два этапа: заочный тур и три очных тура. Традиционно заочный тур включает в себя два соревнования: «Я — учитель» и «Интернет-ресурс».

В рамках конкурсного испытания «Я — учитель» педагогам необходимо было написать эссе на заданную учредителями конкурса тему. Объем текста — до шести страниц формата А4. Эссе оценивается по следующим критериям: языковая грамотность текста, обоснование актуальности, ценностная направленность, аргументированность позиции, формулирование проблем и видение путей их решения, рефлексивность, оригинальность изложения. Все критерии являются равнозначными и оцениваются в три балла.

В рамках конкурсного испытания «Интернет-ресурс» проверяется личный сайт, страница, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной организации, на которых можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.

Напомним, открытие очного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» состоится 19 апреля в лицее-детсаде города Магаса.

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