Пенсионерке-инвалиду из Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе

«Поступило обращение 75-летней жительницы Назрани о том, что ей не увеличивают размер пенсии, на данный момент заявительница получает только 21 тыс. 700 рублей. В отделении Социального фонда России по РИ заявительнице сообщили, что оснований для увеличения пенсии нет», — рассказал собеседник.

По его словам, аппаратом УПЧ в регионе в Социальный фонд России по РИ был направлен запрос по существу жалобы заявителя, по результату рассмотрения которого размер пенсии по инвалидности жительницы республики приведен в соответствие с законодательством и увеличен до 29 тыс. 511 руб.