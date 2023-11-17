Права человека

Пенсионерке-инвалиду из Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе

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Аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе восстановил пенсионные права 75-летней местной жительницы, которая является инвалидом второй группы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Поступило обращение 75-летней жительницы Назрани о том, что ей не увеличивают размер пенсии, на данный момент заявительница получает только 21 тыс. 700 рублей. В отделении Социального фонда России по РИ заявительнице сообщили, что оснований для увеличения пенсии нет», — рассказал собеседник.

По его словам, аппаратом УПЧ в регионе в Социальный фонд России по РИ был направлен запрос по существу жалобы заявителя, по результату рассмотрения которого размер пенсии по инвалидности жительницы республики приведен в соответствие с законодательством и увеличен до 29 тыс. 511 руб.

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