Первый завод по переработке грецкого ореха построят в Сунженском районе Ингушетии

«Проектом, сроки реализации которого рассчитаны на 2022-2025 годы, предполагается строительство предприятия по переработке грецкого ореха, включающего в себе линии по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, перемол скорлупы, а также производства орехового масла холодного отжима. Стоимость проекта составляет около 100 млн рублей», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

По данным руководителя субъекта, после запуска предприятия власти рассчитывают создать 55 новых рабочих мест.

Со стороны правительства республики инвестору будет оказана поддержка в предоставлении земельного участка под строительство завода.

При получении земельного участка под завод по переработке ореха, предприниматель намерен начать первый этап строительства. По мере повышения урожайности планируется запустить производство чурчхелы, выжим масла и, при достижении большой урожайности, раскол ореха и упаковку ядра. Также при фабрике будет действовать холодильник мощностью хранения порядка тысячи тонн готовой продукции.

Планируемый объем переработки ореха составит 1 тыс. 750 тонн в год.

Кроме того, предприятие будет использовать как сырье урожай грецких орехов, полученный в ореховом саду, который был заложен инвестором в 2016 году.

В период с 2016 по 2020 годы были высажены сады грецкого ореха в сельском поселении Берд-Юрт, завершение посадки планируется в 2022 году, их общая площадь составит 175 га, а первый большой урожай планируется получить в 2024 году.

Как отметил сам инвестор, директора предприятия Хамза Медов, в хозяйстве планируется выращивать и другие виды орехов.

«Мы посадили в питомнике 8 тыс. саженцев фундука сорта Черкесский-2, если приживаемость будет высокой, то намерены посадить еще 20 га фундука. Также, как пилотный проект, три года назад посадили по 1 га алтайской облепихи и грузинского кизила. Помимо того, в 2021 году мы вырастили более 1,5 тыс. саженцев павловнии, пересадили их вдоль забора орехового сада для создания естественной ветрозащитной стены», — сказал Медов.

По данным пресс-службы, проект создания завода по переработке грецкого ореха включен в модель социально-экономического развития Ингушетии. Проект постановления о господдержке модели был принят по итогам прошедших в ноябре 2021 года Дней Ингушетии в Совете Федерации.