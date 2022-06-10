Почтовые отделения Ингушетии поменяют график работы в связи с Днем России
Почтовые отделения Ингушетии, как и по всей стране, поменяют график работы в связи с Днем России. Так, 11 июня они закроются на час раньше.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба УФПС республики, 12 июня станет выходным днем для всех отделений.
13 июня станет выходным днем для всех отделений, кроме тех, которые работают по графику воскресенья: 386102 — Назрань, ул. Московская, 20; 386302 — Малгобек, ул. Базоркина, 51; 386203 — Сунжа, ул. Осканова, 23.
Отмечается, что почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
Режим работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta. ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.