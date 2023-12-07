В Ингушетии открыли два новых почтовых отделения

Председатель правительства осмотрел помещения, пообщался с сотрудниками «Почты России», которые выразили признательность за создание комфортных условий для работы.

Назрановское отделение площадью свыше 120 квадратных метров будет обслуживать более 10 тыс. человек, в том числе около 700 пенсионеров. В Яндаре будут оказывать услуги 13 200 клиентам, включая 200 пенсионеров.

Отмечается, что помещения оборудованы по программе «Доступная среда», созданы все условия для инвалидов.

«Теперь в Ингушетии функционирует 57 отделений. Почта России совершенствует формат своей работы — сегодня она занимается не только отправкой посылок, но также оказывает широкий спектр почтовых, финансовых и коммерческих услуг. Новые точки обслуживания обеспечат жителям дополнительный комфорт, повысят эффективность работы, а также ускорят технологические процессы за счет снижения нагрузки на другие отделения», — отметил Владимир Сластенин.