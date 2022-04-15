Образование

Порядка 1,6 млрд руб. потратят на ремонт школ в Ингушетии за два года

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В 13 общеобразовательных организациях начались ремонтные работы в рамках программы модернизации школьных систем образования. Об этом газете «Ингушетия» по итогам участия в заседании парламента сообщила министр образования и науки региона Эсет Бокова.

«В целях недопущения срыва образовательного процесса министерством разработана дорожная карта по созданию необходимых условий для перевода учащихся в близлежащие общеобразовательные учреждения на период проведения работ», — отметила глава ведомства.

По информации Боковой, обеспечена перевозка школьников до образовательных учреждений, составлены планы и схемы организации горячего питания учащихся начальных классов.

Министр также отметила, что ведется работа по повышению квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт. Это мероприятие также включено в число задач в рамках программы «Модернизация школьной системы образования».

Она добавила, что за два года планируется отремонтировать 23 школы, на эти цели из федерального бюджета выделено порядка 1,6 млрд рублей.

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