Глава Ингушетии: социальная сфера у нас остается приоритетной 

В своем Telegram-канале он отметил, что с января по июль текущего года на исполнение первоочередных социально значимых расходов направлено 11 418,4 млн рублей, то есть — 90% от объема расходов бюджета. Речь идет о выплатах зарплаты и начислений на оплату труда, об уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения, о социальных выплатах населению, включая софинансирование универсального пособия гражданам, расходах на закупку медикаментов и продуктов питания, об оплате коммунальных услуг, поддержке участников СВО.

«Социальная сфера у нас остается приоритетной, так как с ней связаны интересы людей. Мы обязаны обеспечить достойное образование, медицинские услуги, культурный досуг, занятия спортом и многое другое. Мы практически избавились от крупных бюджетных долгов и можем себе позволить расходовать бюджет на новые задачи и планы, направленные на улучшение условий жизни населения», — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, большая часть расходов бюджета в первом полугодии пришлась на сферу образования — 42%, расходы на социальную политику составили 24%, на ЖКХ — 5% и по 3% расходов пришлось на сферу здравоохранения и культуры.

Благодаря реализации региональным правительством плана мероприятий в первом полугодии 2024 года удалось обеспечить прирост налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета в сумме 741,2 млн рублей (30%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Махмуд-Али Калиматов добавил, что в текущем году не наблюдается образования кредиторской задолженности по первоочередным социальным обязательствам. Такая тенденция будет продолжена и в дальнейшем.