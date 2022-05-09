Правительство России обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

Как сообщается на сайте кабинета министров, такую задачу Президент Владимир Путин поставил в феврале текущего года по итогам совещания с членами правительства.

В апреле Госдума и Совет Федерации приняли закон, который наделил исполнительную власть полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажженный в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо.

Реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений будет вести министерство обороны России.