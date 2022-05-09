Правительство

Правительство России обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

0

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах.

Как сообщается на сайте кабинета министров, такую задачу Президент Владимир Путин поставил в феврале текущего года по итогам совещания с членами правительства.

В апреле Госдума и Совет Федерации приняли закон, который наделил исполнительную власть полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажженный в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо.

Реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений будет вести министерство обороны России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред главы государства в СКФО поздравил россиян с Днем Победы
День Победы занимает особое место в истории страны — Глава Ингушетии
Росгвардейцы Ингушетии почтили память солдат-победителей
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Долгожданная Победа»
Глава Ингушетии Калиматов принял участие в митинге в Малгобеке к 77-летию Победы в ВОВ
Ко Дню Победы в Ингушетии оказали материальную помощь вдовам ветеранов ВОВ
Ингушский грэпплер Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира в Москве
Кабмин России окажет поддержку компаниям по утилизации мусора
В городе Карабулаке Ингушетии прошло торжественное мероприятие к 77-й годовщине Победы
Шамиль Чаниев стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе
Президент России поздравил украинских ветеранов ВОВ с Днем Победы

Главное

Яндекс.Метрика

 