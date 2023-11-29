Представители полпредства Ингушетии в СЗФО навестили новобранцев из региона

Как сообщили «Ингушетии» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона, там проходят службу 35 юношей из республики, призванные в ноябре текущего года.

«Командование части оказало теплый прием гостям. В течение двух часов последние общались с ребятами и обсудили различные вопросы, связанные с прохождением службы. Также солдатам оказали юридическую помощь и провели беседу о важности соблюдения действующего законодательства России. Они пожелали молодым людям достойно отслужить и вернуться домой живыми и здоровыми», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что общение Магомеда Хадзиева был «ценный момент, поскольку религия играет важную роль в жизни наших ребят, и командование военнослужащих уделяет этому вопросу особое внимание».

«Уверены, что эти молодые люди справятся с испытаниями службой и вернутся к своим родным с гордостью и достоинством», — подчеркнули в министерстве.