Армия

Представители полпредства Ингушетии в СЗФО навестили новобранцев из региона

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Представители полпредства республики в Северо-Западном федеральном округе вместе с руководителем мусульманской организации «Зикр» Санкт-Петербурга Магомедом Хадзиевым в одной из воинских частей навестили новобранцев из региона.

Как сообщили «Ингушетии» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона, там проходят службу 35 юношей из республики, призванные в ноябре текущего года.

«Командование части оказало теплый прием гостям. В течение двух часов последние общались с ребятами и обсудили различные вопросы, связанные с прохождением службы. Также солдатам оказали юридическую помощь и провели беседу о важности соблюдения действующего законодательства России. Они пожелали молодым людям достойно отслужить и вернуться домой живыми и здоровыми», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что общение Магомеда Хадзиева был «ценный момент, поскольку религия играет важную роль в жизни наших ребят, и командование военнослужащих уделяет этому вопросу особое внимание».

«Уверены, что эти молодые люди справятся с испытаниями службой и вернутся к своим родным с гордостью и достоинством», — подчеркнули в министерстве.

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