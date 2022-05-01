«Труд объединяет людей, делает их богатыми духовно и материально. Только добросовестный, ответственный труд может сделать достойнее жизнь каждого человека и всего общества, повысить благополучие региона и страны. Все, чем сегодня по праву гордится Ингушетия — это результаты усилий сотен тысяч ее жителей, среди которых есть настоящие мастера, профессионалы своего дела. Они — наше главное достояние и гордость», — отметил Сластенин в своем поздравлении.

По его словам, ингушский народ всегда показывал примеры трудолюбия, настойчивости и целеустремленности. Накопленные богатые традиции и сегодня служат основой для дальнейшего развития и процветания республики и уверенности в ее благополучном будущем.

«Пусть этот прекрасный весенний праздник принесет вам радость перемен к лучшему, укрепит веру в добро и справедливость, вдохновит на новые победы и свершения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в осуществлении всех планов и начинаний», — подчеркнул премьер-министр.