Поздравление

Президент России поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

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Владимир Путин

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля.

По мнению Путина, знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия.

"Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков. И, конечно, ее деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе", — подчеркнул глава государства.

Президент пожелал российским мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.

Ид аль-Адха (Курбан-байрам) — один из главных мусульманских праздников. Отмечается на десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря в память жертвоприношения пророка Ибрахима (мир Ему). В 2022 году первый день праздника приходится на 9 июля.

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