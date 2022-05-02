Поздравление

Президент России поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

0
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ид аль-Фитр — Ураза-байрам, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что это — древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который «знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий».

«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», — подчеркнул Путин.

Президент пожелал верующим мусульманам здоровья, счастья, энергии и сил для свершения благих, добрых дел.

Напомним, Ид аль-Фитр — Мархаш является одним из двух главных праздников в исламе. В текущем году начало его пришлось на 2 мая. Праздник напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Юрий Чайка поздравил мусульман с праздником Ид аль-Фитр
Ребенок отравился в Ингушетии угарным газом
Премьер-министр Ингушетии поздравил мусульман республики с праздником Ид аль-Фитр
99 лет назад вышел первый номер ингушской общенациональной газеты «Сердало»
Для жителей Пригородного района в Ингушетии организуют посещение родовых кладбищ
2 мая — первый день одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Фитр
Экс-директор школы в Ингушетии платил деньги фиктивным работникам
Правоохранители Ингушетии выявили хищение более 4,5 млн рублей у ФСС
Премьер-министр Ингушетии: Первомай — праздник мира, весны и созидательного труда
Covid-19 выявлен за сутки у 7 жителей Ингушетии
Первомай всегда был символом мирного созидательного труда — Глава Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 