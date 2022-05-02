Президент России поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава государства отметил, что это — древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который «знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий».

«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», — подчеркнул Путин.

Президент пожелал верующим мусульманам здоровья, счастья, энергии и сил для свершения благих, добрых дел.

Напомним, Ид аль-Фитр — Мархаш является одним из двух главных праздников в исламе. В текущем году начало его пришлось на 2 мая. Праздник напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.