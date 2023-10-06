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Пропавшую в Ингушетии девушку с посттравматическим расстройством заметили в Малгобеке

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Полиция продолжает поиски местной жительницы, последний раз выходившей на связь 30 октября в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района. Девушка 5 октября была замечена в Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в пятницу, 6 октября, в правоохранительных органах.

«Полицейские разыскивают 25-летнюю Хадишат Арчакову, пропавшую в сельском поселении Нижние Ачалуки. Девушка уже шестой день не выходит на связь», — говорится в сообщении.

Родственники пропавшей сообщили о том, что девушка находится в неадекватном состоянии после случившейся аварии.

«Место нахождения нашей дочери по сей день неизвестно. Просим всех местных жителей помочь, если что-то узнаете или увидите, просим сообщить по номеру 8-968-859-58-33», — добавили родители пропавшей.

Очевидцы в соцсетях сообщили о том, что Арчакова Хадишат была замечена вчера около 17 часов у выхода базара в Малгобеке.

«Вчера в Малгобеке мы видели девушку, которая пропала, но не знали, кто это. Можете начать искать в Малгобеке. Сразу связались по номеру и сообщили родным», — добавил свидетель.

Отмечается, что в настоящее время сотрудниками полиции проводятся разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала об аналогичном случае, что 5 октября жительница республики ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

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