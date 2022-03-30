Путин обсудил с Калиматовым проблемы социально-экономического развития Ингушетии

В частности, были затронуты вопросы социальных выплат, экономической ситуации в регионе.

Путин обратил внимание на дефицит школ (дети учатся в две-три смены) и детских садов в республике.

Калиматов сообщил, что в республике строится 20 школ и 9 ДОУ, но этого, по его словам, недостаточно и до «2030 года много предстоит сделать в этом направлении».

Также поднимались вопросы строительства жилья и качественного водоснабжения.

Глава Ингушетии отметил, что из-за малоземелья проблемно выдавать участки земли под ИЖС, поэтому предпочтение отдается строительству многоквартирных домов. Такая же ситуация и с социальными объектами, которые приходится выносить на окраины населенных пунктов, а это дополнительные затраты на коммуникации.

Президент России заметил по этому поводу, что федеральные власти должны учитывать «специфику региона».