Приговор

Ранее получивший условный срок житель Ингушетии осужден на 4 года и 10 месяцев

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Ранее получивший условный срок за наркотики 33-летний житель Ингушетии осужден за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что злоумышленник хранил в домовладении по месту своего жительства в городе Сунжа 6 патронов калибра 9×18мм, которые были обнаружены и изъяты из незаконного оборота правоохранителями в апреле этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Ранее обвиняемый был судим за незаконное хранение наркотических средств к условному лишению свободы и вновь совершил преступление в период испытательного срока.

Приговором Сунженского районного суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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