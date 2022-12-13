Ранее получивший условный срок житель Ингушетии осужден на 4 года и 10 месяцев

Судом установлено, что злоумышленник хранил в домовладении по месту своего жительства в городе Сунжа 6 патронов калибра 9×18мм, которые были обнаружены и изъяты из незаконного оборота правоохранителями в апреле этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Ранее обвиняемый был судим за незаконное хранение наркотических средств к условному лишению свободы и вновь совершил преступление в период испытательного срока.

Приговором Сунженского районного суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.