Росгвардейцы Ингушетии навестили семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

Коллеги Богатырева — подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев и майор полиции Харон Цыздоев вместе с родственниками героя вспомнили о его боевых заслугах. Боевые друзья были едины во мнении: он был мужественным офицером и опорой для всей своей большой семьи.

Богатырев являлся инспектором — дежурным пульта централизованной охраны вневедомственной охраны и трагически погиб 21 июня 2004 года, во время нападения незаконных вооруженных формирований на Ингушетию. Неся службу в ту трагическую ночь, офицер услышал звуки выстрелов. При попытке оценить обстановку он подвергся обстрелу из огнестрельного оружия и гранатомета, в результате которого получил ранения. Несмотря на это, он продолжал вести бой и осуществлял командование нарядом пульта, тем самым не позволив захватить комнату хранения оружия. От полученных ранений старший лейтенант милиции Богатырев скончался на месте боестолкновения. Указом Президента России награжден орденом Мужества (посмертно).

Во главе с начальником отделения вневедомственной охраны по Сунженскому району майором полиции Микаилом Дзараховым росгвардейцы отправились к родным сержанта милиции Магомеда Дзейтова, также погибшего во время нападения на Ингушетию.

Когда Дзейтов услышал первые звуки выстрелов, он находился дома, в городе Назрани, сменившись после дежурства. Для уточнения информации связался с управлением вневедомственной охраны, после чего незамедлительно отправился на службу. Следуя на личном автотранспорте, был остановлен неизвестными лицами в камуфляжной форме. До последнего оказывая сопротивление, сержант милиции скончался на месте от полученных огнестрельных ранений. Указом Президента России награжден орденом Мужества (посмертно). Кроме того, Дзейтов навечно зачислен в списки личного состава управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике.

В ночь с 21 на 22 июня 2004 года несколько групп боевиков совершили нападение на правоохранительные структуры Республики Ингушетия. В течение ночи были атакованы 19 объектов. Бой продолжался до утра, в итоге сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль. В результате действий преступников погибло 93 человека, в том числе правоохранители и военнослужащие, более 100 получили ранения различной степени тяжести. 22 июня было объявлено в республике днем памяти жертв нападения боевиков.