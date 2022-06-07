Росгвардия выпустила первый детский комикс про защитников сказочной страны

По сюжету, в городе уже долгие годы живут, трудятся и уважают права друг друга хищники и травоядные. Но безмятежное сосуществование мирных зверушек устраивает не всех. Для борьбы с врагами, которые всячески пытаются расшатать порядок, построенный многими поколениями честных дубровчан, была создана Лесгвардия — надежный щит и опора для жителей Дубравы.

С увлекательным сюжетом комикса зрителей познакомит короткий видеоролик, доступный для просмотра на официальном сайте Росгвардии. Первые выпуски комикса будут размещены на сайте ведомства в разделе «Детям» в ближайшие выходные.