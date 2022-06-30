Награждение

Сотрудники газеты «Ингушетия» награждены медалями в честь 30-летия образования республики

0

Шестеро сотрудников редакции газеты «Ингушетия» награждены юбилейными медалями «30 лет образования Республики Ингушетия».

Среди награжденных заместители главного редактора Магомед Зангиев и Павел Цороев, политический обозреватель газеты Борис Гиреев, главный бухгалтер Аза Саутиева, инспектор по кадрам Залина Тумгоева и оператор компьютерного набора Марем Яндиева.

Церемония награждения состоялась в Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

И. о. главного редактора издания Хусейн Плиев поздравил коллег с высокой наградой и пожелал им творческих успехов, здоровья, мира и благополучия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На 100 тыс. рублей будут увеличены единовременные выплаты по социальному контракту
В Ингушском НИИ гуманитарных наук прошел семинар о психологическом консультировании
В Ингушетии 7 лет колонии получил 70-летний пенсионер за убийство односельчанина
Генеральным партнером Северо-Кавказского энергетического форума выступает компания «Россети Северный Кавказ»
Сотрудники МЧС по Ингушетии провели в летнем лагере занятие по безопасности на воде
Юных поэтов из Ингушетии приглашают к участию в конкурсе детского творчества «Мой край родной»
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час антинаркотической направленности
Жителя Ингушетии осудили к исправительным работам за хранение заряженного пистолета
В Ингушетии пройдет всероссийская акция «Культурная суббота. Танцы народов России детям»
Ингушский актер Мухажир Долаков провел мастер-класс для воспитанников сельской театральной студии
В МКЖР Ингушетии продолжается работа в рамках проекта «Я — очевидец»

Главное

Яндекс.Метрика

 