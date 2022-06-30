Сотрудники газеты «Ингушетия» награждены медалями в честь 30-летия образования республики

Среди награжденных заместители главного редактора Магомед Зангиев и Павел Цороев, политический обозреватель газеты Борис Гиреев, главный бухгалтер Аза Саутиева, инспектор по кадрам Залина Тумгоева и оператор компьютерного набора Марем Яндиева.

Церемония награждения состоялась в Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

И. о. главного редактора издания Хусейн Плиев поздравил коллег с высокой наградой и пожелал им творческих успехов, здоровья, мира и благополучия.