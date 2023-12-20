Сотрудники МЧС по Ингушетии и газовики будут проводить совместные рейды

Соглашение, подписанное начальником ГУ МЧС по республике Вячеславом Борисовым и гендиректором компании «Газпром межрегионгаз Назрань» Альбертом Льяновым, предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением.

«Сотрудники ведомства и специалисты газовых компаний будут проводить мероприятия по разъяснению гражданам правил безопасности в быту, в частности при использовании внутридомового газового оборудования», — отметил собеседник издания.