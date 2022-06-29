Сотрудники музея ИЗО Ингушетии награждены юбилейными медалями

Среди награжденных директор музея Любовь Тумгоева, заместитель директора Ася Евлоева, главный хранитель Мадина Хамхоева, заведующий издательским сектором Якуб Патиев, главные научные сотрудники Лейла Алмазова и Тамуся Акталиева, искусствовед Хава Акиева, ученый секретарь Светлана Плиева, главный бухгалтер Фатима Хамхоева и смотритель Тамара Шамхалова.

Напомним, в этом году Ингушетия отмечает 30-летие воссоздания государственности. К этой знаменательной дате руководство республики учредило юбилейную медаль — «30 лет образования Республики Ингушетия».