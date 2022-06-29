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Сотрудники музея ИЗО Ингушетии награждены юбилейными медалями

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Распоряжением Главы региона Махмуд-Али Калиматова за многолетний добросовестный труд 10 сотрудников Государственного музея изобразительных искусств награждены юбилейными медалями «30 лет образования Республики Ингушетия», сообщила пресс-служба учреждения.

Среди награжденных директор музея Любовь Тумгоева, заместитель директора Ася Евлоева, главный хранитель Мадина Хамхоева, заведующий издательским сектором Якуб Патиев, главные научные сотрудники Лейла Алмазова и Тамуся Акталиева, искусствовед Хава Акиева, ученый секретарь Светлана Плиева, главный бухгалтер Фатима Хамхоева и смотритель Тамара Шамхалова.

Напомним, в этом году Ингушетия отмечает 30-летие воссоздания государственности. К этой знаменательной дате руководство республики учредило юбилейную медаль — «30 лет образования Республики Ингушетия».

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