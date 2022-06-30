Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии награждены юбилейными медалями

Директор НБРИ Радима Газдиева, открывая мероприятие, подчеркнула, что каждый из награжденных на определенном этапе внес свою весомую лепту в становление и развитие главной библиотеки Ингушетии, возрождение государственности ингушского народа и становление республики. Она отметила не только присутствующих в зале обладателей вручаемой высокой награды, но и тех, кого сегодня нет среди сотрудников, но кто в прошлом сделал очень много для этого, назвав Розу Даурбекову, Хаву Тариеву и других.

«Амина Базоркина в числе тех, кто с первых лет становления Национальной библиотеки приложил немало сил по ее всестороннему развитию, был инициатором и организатором многих успешно воплощенных в жизнь проектов», — сказала директор, вручая ей медаль.

Примером инициативности, профессионализма, ответственности и надежности являются заместители директора Марет Плиева и Лидия Мальсагова, чьи заслуги также были отмечены этой высокой наградой.

Медали также были вручены заведующей центром комплектования литературы и обменно-резервного фонда Лемке Газдиевой, заведующей отделом обработки литературы и каталогов Лидии Мухлоевой, заведующей национально-краеведческим отделом Зареме Евлоевой, ведущему библиографу информационно-библиографического отдела Раисе Таркоевой, каталогизатору отдела обработки литературы и каталогов Азе Гудантовой.

Для каждого из них Радима Абдуллаевна находила особенные слова, подчеркивая их заслуги в тех или иных направлениях библиотечной деятельности, высокий профессионализм, ответственное отношение к делу.