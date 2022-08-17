Росгвардия

Сотрудники ОМОН Ингушетии накладным зарядом уничтожили взрывоопасный предмет

0

Сотрудники ОМОН «Беркут-Юг» управления национальной гвардии по Ингушетии обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный в Малгобекском районе местным жителем. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе силового ведомства.

О подозрительной находке гражданин незамедлительно сообщил в правоохранительные органы.

«Прибывшая к месту происшествия по сигналу коллег из МВД инженерно-досмотровая группа ОМОН «Беркут-Юг» идентифицировала опасный предмет как боеприпас разрывного действия промышленного изготовления. С соблюдением всех мер безопасности найденное было уничтожено на месте накладным зарядом. Других подозрительных предметов в ходе осмотра прилегающей территории не обнаружено», — рассказал подробности собеседник издания.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии провел заседание АТК региона
Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение пистолета и патронов
В НБ Ингушетии поступил новый том антологии «Современная литература народов России»
В горном Джейрахском районе Ингушетии на сутки отключат газ
73 тыс. рублей перечислил дистанционному мошеннику житель Ингушетии
20 млн рублей намеревались взыскать с фирмы жители Ингушетии, использовав подложные свидетельства
В Национальную библиотеку поступило новое издание «Летопись уголовного розыска Ингушетии»
Глава Ингушетии призвал помнить о героях, погибших при теракте в городе Назрани 13 лет назад
Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии подвел итоги турнира памяти Алихана Калиматова
Фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» представил Ингушетию на форуме «Машук-2022»
В столице Ингушетии состоится концерт-фестиваль «Голос гармони»

Главное

Яндекс.Метрика

 