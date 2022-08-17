Сотрудники ОМОН Ингушетии накладным зарядом уничтожили взрывоопасный предмет
Сотрудники ОМОН «Беркут-Юг» управления национальной гвардии по Ингушетии обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный в Малгобекском районе местным жителем. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе силового ведомства.
О подозрительной находке гражданин незамедлительно сообщил в правоохранительные органы.
«Прибывшая к месту происшествия по сигналу коллег из МВД инженерно-досмотровая группа ОМОН «Беркут-Юг» идентифицировала опасный предмет как боеприпас разрывного действия промышленного изготовления. С соблюдением всех мер безопасности найденное было уничтожено на месте накладным зарядом. Других подозрительных предметов в ходе осмотра прилегающей территории не обнаружено», — рассказал подробности собеседник издания.