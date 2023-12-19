Совет ветеранов МВД и избирком Ингушетии заключили соглашение о взаимодействии

Документ подписали руководитель ветеранской организации Магомедсали Котиев и председатель избиркома Мусса Евлоев. На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия сторон в рамках выборных кампаний для обеспечения оптимальных условий при реализации избирательных прав ветеранов и пенсионеров МВД.

Отмечается, что речь, в частности, шла о выборах Президента России, которые состоятся 15-17 марта 2024 года.