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Совет ветеранов МВД и избирком Ингушетии заключили соглашение о взаимодействии

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Совет ветеранов регионального министерства внутренних дел и избирательная комиссия республики заключили соглашение, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Документ подписали руководитель ветеранской организации Магомедсали Котиев и председатель избиркома Мусса Евлоев. На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия сторон в рамках выборных кампаний для обеспечения оптимальных условий при реализации избирательных прав ветеранов и пенсионеров МВД.

Отмечается, что речь, в частности, шла о выборах Президента России, которые состоятся 15-17 марта 2024 года.

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