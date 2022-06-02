Спикер парламента Ингушетии провел прием граждан по вопросам материнства и детства

«В процессе приема спикер парламента рассмотрел обращения по вопросам оказания содействия в трудоустройстве, поступления детей в образовательные учреждения республики. В частности, жительница Назрани Эсет Аушева обратилась с просьбой посодействовать в предоставлении места в дошкольном учреждении для двух детей. Являясь матерью-одиночкой, заявительница испытывает материальные затруднения, в связи с чем планировала выйти на работу в скором времени, однако столкнулась со сложностями в приеме детей в детский сад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также были обращения по поводу зачисления детей в общеобразовательные учреждения.

«Спикер парламента внимательно выслушал заявителей, провел необходимые консультации и дал соответствующие разъяснения. Решение всех озвученных в ходе приема граждан проблем взял под личный контроль», — добавили в пресс-службе.

В приеме принимали участие руководитель Минтруда республики Хаджибекир Муталиев, и. о. замминистра здравоохранения Аминат Настаева, уполномоченный по правам ребенка Зарема Чахкиева, начальник отдела воспитания и соцреабилитации детей Минобразования Луиза Тумгоева.