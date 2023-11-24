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Стенд Ингушетии на форуме «Россия» в Москве посетили более 120 тыс. человек

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Стенд Ингушетии на выставке-форуме «Россия» посетили уже более 120 тыс. человек, сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Ежедневно тысячи посетителей осматривают нашу экспозицию, чтобы ознакомиться с культурой республики, ее историей и экономическим потенциалом. Заходят к нам гости из разных регионов, узнают про ингушских генерал-майоров царской армии — участников Первой мировой войны, про истинги с нашими национальными орнаментами, про музыкальные инструменты», — написал руководитель субъекта.

По его словам, особый интерес, в частности у детей, вызывает онлайн-экскурсия с применением технологий виртуальной реальности. Активно посетители участвуют в викторине, отвечая на вопросы про республику.

«Искренне рад, что национальное наследие Ингушетии, наши традиции и народные промыслы вызывают такой интерес у посетителей выставки. Подобный культурный обмен очень важен, потому что он ведет к взаимопониманию между регионами нашей великой многонациональной России. 8 декабря пройдет День нашего региона, который предусматривает масштабную программу. Она позволит посетителям еще больше проникнуться ингушским духом, нашим искусством и, безусловно, гостеприимством», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он выразил уверенность, что Ингушетия не оставит никого равнодушным и запомнится как разносторонний и живописный регион, который обязательно захочется посетить.

Напомним, выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября текущего года.

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