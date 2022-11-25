Свыше 25 тыс. детей родилось в перинатальном центре Ингушетии с 2017 года

«С 2017 года в стенах медучреждения родилось 25564 ребенка. Из них: мальчиков — 13140, девочек — 12424, 381 двойня и 4 тройни. Всего посещений с 2017 года — около 213 тыс. Самый крупный малыш за всю историю РКПЦ родился с данными: 6,7 кг и 67 см, а самая маленькая, выжившая и выхоженная в центре девочка — с ростом 31 см и весом 490 г», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе проводится работа, направленная на снижение детской смертности. Ведется сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ, который курирует республиканскую организацию.

«Центр является одним из главных медицинских учреждений республики, его деятельность отражается на здоровье и безопасности наших женщин и самых маленьких и незащищенных жителей. Постоянные проверки надзорных органов, работа с повышением квалификации и отбором грамотного персонала, курирование ведущим федеральным специализированным исследовательским институтом — инструменты и возможность для исправления всех недочетов, улучшения показателей не только за счет высокой рождаемости, но и благодаря оказанию качественной медицинской помощи мамам», — прокомментировал итоги Махмуд-Али Калиматов.

Ингушетия находится на втором месте в демографическом рейтинге субъектов России по данным Росстата на апрель 2022 года. Коэффициент рождаемости составил 14,9. При этом, регион уступает лишь Севастополю — лидеру за счет миграционного притока, тогда как Ингушетия на ведущей позиции списка по естественному приросту населения с показателем +5,36 %.