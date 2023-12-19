Трехэтапную систему лечения наркозависимых создают в Ингушетии

Комментируя заседание Государственного антинаркотического комитета под руководством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что противодействие распространению наркомании является одной из важнейших задач федеральных и региональных государственных органов власти.

Он напомнил, что помимо проводимой правоохранительными органами работой, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков, в Ингушетии на этапе ввода в эксплуатацию находится психоневрологический диспансер в сельском поселении Плиево Назрановского района, где предусмотрены стационарное наркологическое отделение на 25 коек, а также отделение для реабилитации наркозависимых.

Открытие медучреждения позволит наладить трехэтапный подход к лечению, включающий прохождение больным стационарного лечения длительностью 14-16 дней, далее медицинская реабилитация от двух до трех месяцев и третий заключительный этап — это уже социальная реабилитация в государственных или частных центрах.

Данный трехэтапный метод отвечает положениям Стратегии государственной антинаркотической политики России.

Кроме того, по мнению Главы республики, необходимо акцентировать внимание на упреждающих мерах, совершенствовать механизмы раннего выявления наркозависимых, выработать антинаркотическую идеологию.

«Здесь требуется постоянное внимание от всех участников, это командная работа правоохранителей, министерств, образовательных организаций, педагогов, психологов и родителей, поскольку участие родственников играет ключевую роль в этом процессе, от этого зависит жизнь и здоровье ребят», — добавил Махмуд-Али Калиматов.