Творческих людей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе VII Московского медиафестиваля «Родина в сердце»

Медиафестиваль проводит Гильдия кинорежиссеров России с 17 по 21 октября 2022 года в Центральном доме кинематографистов (г. Москва). Конкурс организуется при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Победители конкурса получат призы и специальные дипломы. Срок подачи работ на конкурс не позднее 31 августа 2022 г. Более подробная информация на сайте www. родинавсердце. рф .

Призы присуждаются в следующих номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучшая телепрограмма», «Лучший репортаж», «Лучший телесюжет», «Лучший интернет-проект», «Лучшая радиопередача», «Лучший социальный ролик», «Специальный приз зрительских симпатий», «Специальный приз Гильдии кинорежиссеров России». Все участники фестиваля получают специальный сертификат.

Принимаются документальные фильмы, телевизионные программы, радиопрограммы, репортажи, телесюжеты, интернет проекты, социальные ролики, в основу которых положены идеи патриотизма, национальной гордости, воинской чести и преданного служения своему Отечеству. Работы должны быть созданы в 2021-2022 гг. Участникам конкурса необходимо заполнить заявку и добавить следующую информацию: аннотация на произведение, биография авторов, список творческих работ, телефон, факс, электронная почта, фотография режиссера (автора) произведения, кадр фильма (телепрограммы, репортажа).

В дни проведения медиафестиваля также пройдут благотворительные конкурсные и внеконкурсные показы присланных на конкурс произведений, творческие встречи и мастер-классы (вебинары) с участием известных тележурналистов, продюсеров, режиссеров, которые будут транслироваться в интернете.