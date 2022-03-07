У жительницы Ингушетии мошенники выманили 17 тыс. рублей при покупке мебели

«Женщина по объявлению на странице «forum_home» в социальной сети «Инстаграм» перевела мошенникам 17 тысяч рублей за мебель, которая по факту не имелась. Деньги женщина перевела на номер банковской карты, указанный «продавцом», после чего он ее заблокировал», — говорится в сообщении.

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Максимальная санкция — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее, в феврале текущего года, интернет-мошенник из Ставрополя «развел» жительницу Ингушетии на 167 тыс. рублей. Шарлатан обещал женщине улучшить ее материальное положение путем магического обряда.