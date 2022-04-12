Участники драмкружка из сельского поселения Алкун Ингушетии стали лауреатами фестиваля искусств «Российский Берег. Зимний карнавал»

Юные актеры Адам Хамхоев, Самира Евлоева, Пятимат Хамхоева, Хава Джугустова, Дауд Алиев и Хава Хамхоева стали лучшими в номинации «Театральное искусство». Руководитель сельского драмкружка — Лиана Балаева.

Международный форум искусств проводится при поддержке Министерства культуры и Центра народного творчества Республики Крым, Московского центра патриотической песни и Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России. Дистанционный формат фестиваля позволяет участвовать в его конкурсной программе коллективам и отдельным исполнителям из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Компетентное жюри рассматривает работы в номинациях «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное слово», «Театральное искусство», «Художественно-прикладное творчество», «Цирковое искусство» и «Сценарно-режиссёрское творчество».