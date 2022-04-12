Фестиваль

Участники драмкружка из сельского поселения Алкун Ингушетии стали лауреатами фестиваля искусств «Российский Берег. Зимний карнавал»

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Драматический кружок «Рефлет» из Дома культуры сельского поселения Алкун Сунженского района стал лауреатом первой степени IV Международного фестиваля искусств «Российский берег. Зимний карнавал online», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Юные актеры Адам Хамхоев, Самира Евлоева, Пятимат Хамхоева, Хава Джугустова, Дауд Алиев и Хава Хамхоева стали лучшими в номинации «Театральное искусство». Руководитель сельского драмкружка — Лиана Балаева.

Международный форум искусств проводится при поддержке Министерства культуры и Центра народного творчества Республики Крым, Московского центра патриотической песни и Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России. Дистанционный формат фестиваля позволяет участвовать в его конкурсной программе коллективам и отдельным исполнителям из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Компетентное жюри рассматривает работы в номинациях «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное слово», «Театральное искусство», «Художественно-прикладное творчество», «Цирковое искусство» и «Сценарно-режиссёрское творчество».

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