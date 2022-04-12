Участники драмкружка из сельского поселения Алкун Ингушетии стали лауреатами фестиваля искусств «Российский Берег. Зимний карнавал»
Драматический кружок «Рефлет» из Дома культуры сельского поселения Алкун Сунженского района стал лауреатом первой степени IV Международного фестиваля искусств «Российский берег. Зимний карнавал online», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Юные актеры Адам Хамхоев, Самира Евлоева, Пятимат Хамхоева, Хава Джугустова, Дауд Алиев и Хава Хамхоева стали лучшими в номинации «Театральное искусство». Руководитель сельского драмкружка — Лиана Балаева.
Международный форум искусств проводится при поддержке Министерства культуры и Центра народного творчества Республики Крым, Московского центра патриотической песни и Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России. Дистанционный формат фестиваля позволяет участвовать в его конкурсной программе коллективам и отдельным исполнителям из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Компетентное жюри рассматривает работы в номинациях «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное слово», «Театральное искусство», «Художественно-прикладное творчество», «Цирковое искусство» и «Сценарно-режиссёрское творчество».