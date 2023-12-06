Прием граждан

УПЧ в Ингушетии проведет прием граждан с участием представителя МВД республики

0

Уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев и исполняющий обязанности заместителя министра - начальника полиции МВД по республике Александр Ищенко 13 декабря проведут прием граждан, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-служба ведомства.

«Прием состоится в целях обеспечения дополнительной гарантии государственной защиты прав и свобод граждан и лиц без гражданства», — рассказал собеседник.

По его словам, обратившиеся смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

В пресс-службе также отметили, что полученные письменные заявления и жалобы будут рассмотрены с учетом их содержания в соответствии с действующим законодательством.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется составить письменный запрос, содержащий все необходимые данные, чтобы обеспечить оперативное рассмотрение аргументов.

Прием состоится с 10 до 13 часов по адресу: Магас, улица Мальсагова, дом 11.

Отмечается, что предварительно на прием можно записаться по следующим телефонным номерам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Боеприпасы изъяты у двоих жителей Ингушетии
В Ингушетии запустят 10 «Точек роста» в 2024 году
В Ингушетии прошел итоговый республиканский турнир по грэпплингу
Талантливую молодежь Ингушетии приглашают принять участие в фестивале «Чеховская осень»
Прокурор Ингушетии проведет выездной прием граждан в Карабулаке
Спикер парламента Ингушетии провел прием граждан по вопросам социального характера
Ингушские школьники побывали на экскурсии в пожарно-спасательных частях
Глава Ингушетии поддержал закон о запрете телефонов на уроках
Сотрудники прокуратуры Ингушетии встретились с горскими кадетами
Сборная Ингушетии по кикбоксингу выразила благодарность за поддержку жителю Перми Рустаму Кодзоеву
Команда судебной системы Ингушетии стала третьей в ходе розыгрыша кубка по мини-футболу

Главное

Яндекс.Метрика

 