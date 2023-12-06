УПЧ в Ингушетии проведет прием граждан с участием представителя МВД республики

«Прием состоится в целях обеспечения дополнительной гарантии государственной защиты прав и свобод граждан и лиц без гражданства», — рассказал собеседник.

По его словам, обратившиеся смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

В пресс-службе также отметили, что полученные письменные заявления и жалобы будут рассмотрены с учетом их содержания в соответствии с действующим законодательством.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется составить письменный запрос, содержащий все необходимые данные, чтобы обеспечить оперативное рассмотрение аргументов.

Прием состоится с 10 до 13 часов по адресу: Магас, улица Мальсагова, дом 11.

Отмечается, что предварительно на прием можно записаться по следующим телефонным номерам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75