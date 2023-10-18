Урусхана Евлоева переизбрали на должность главы администрации Назрани

Отмечается, что на замещение должности мэра было допущено два кандидата — действующий градоначальник Урусхан Евлоев и его первый заместитель Саварбек Куркиев.

«Кандидаты представили конкурсной комиссии свои программы развития Назрани и проекты организации работы мэрии. По итогам голосования городской совет пришел к решению назначить на должность главы администрации г. Назрани Урусхана Евлоева единогласным решением», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Народные избранники из городского совета поздравили с победой Урусхана Евлоева, отметив, что градоначальник зарекомендовал себя с положительной стороны за 4 годы службы на посту.

Урусхан Евлоев в свою очередь поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что для него Назрань — родной и любимый город. «Я рад тому, что у меня есть возможность и дальше служить своему народу, своему городу во благо его развития!» — подчеркнул новоиспеченный мэр.