Урусхана Евлоева переизбрали на должность главы администрации Назрани
Депутаты Назрановского городского совета на внеочередной сессии единогласным решением переизбрали на должность главы администрации муниципалитета Урусхана Евлоева.
Отмечается, что на замещение должности мэра было допущено два кандидата — действующий градоначальник Урусхан Евлоев и его первый заместитель Саварбек Куркиев.
«Кандидаты представили конкурсной комиссии свои программы развития Назрани и проекты организации работы мэрии. По итогам голосования городской совет пришел к решению назначить на должность главы администрации г. Назрани Урусхана Евлоева единогласным решением», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.
Народные избранники из городского совета поздравили с победой Урусхана Евлоева, отметив, что градоначальник зарекомендовал себя с положительной стороны за 4 годы службы на посту.
Урусхан Евлоев в свою очередь поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что для него Назрань — родной и любимый город. «Я рад тому, что у меня есть возможность и дальше служить своему народу, своему городу во благо его развития!» — подчеркнул новоиспеченный мэр.