В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием руководителя министерства энергетики и ЖКХ
16 августа с 10 до 13 часов уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики Алисхан Дзауров проведут прием граждан.
Указанный прием проводится в целях обеспечения защиты прав граждан. Речь, в частности, идет о водоснабжении и качестве воды.
Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Одновременно, они могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.
Прием будет проводиться в аппарате УПЧ по региону, по адресу: город Магас, улица Дошлуко Мальсагова, 11.
Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.