Молодежный форум

В центре «Артек» пройдет первое собрание российского движения детей и молодежи

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Сегодня, 20 июля, в международном детском центре «Артек» на финале всероссийского конкурса «Большая перемена» пройдет учредительное собрание российского движения детей и молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства по делам молодежи.

Руководители и представители крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней, федеральных органов и исполнительной власти, а также представители администрации Президента России обсудят перспективы и утвердят устав организации.

«Детское движение будет доступным каждому ребенку, а значит, массовым, сохранив при этом принцип добровольности. Благодаря движению у детей и молодежи появятся новые возможности, в том числе дети смогут попробовать себя в различных социальных ролях и раскрыть собственный потенциал. Современная организация позволит объединить детей и молодежь на территории всей страны, консолидировать возможности органов исполнительной и законодательной власти различного уровня и инициативы крупнейших детских организаций России под единым знаменем», — отметили в пресс-службе Росмолодежи.

Напомним, что Президент Владимир Путин 14 июля текущего года подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Согласно документу, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

Инициатива создания движения исходила от самих детей. 20 апреля на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» семиклассница Дина Красовская озвучила предложение Президенту России.

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