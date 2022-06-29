ЦУР

В ЦУР Ингушетии состоялась встреча с руководителями пресс-служб городских и районных администраций

0

В центре управления регионом Ингушетии прошла встреча с представителями пресс-служб городских и районных администраций региона, под председательством заместителя руководителя центра Магомеда Барханоева.

«В ходе встречи методолог проектного офиса Берс Банхаев презентовал и рассказал, как работать в аналитической системе BI-ЦУР. Это информационно — аналитическая система анализа обращений. Она помогает составлять краткую справку по проблемным зонам в муниципальном образовании, на основе которой главы администраций смогут принимать управленческие решения», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник центра.

Кроме этого, по его словам, пресс-секретарей зарегистрировали на обучающей платформе Dialog Expert, которая создана и запущена по инициативе и разработке АНО «Диалог». На платформе собраны записи вебинаров и тренингов известных спикеров, которые делятся знанием и опытом по работе госорганов в интернете.

Отметим, что обучение представителей власти работе с digital-инструментами — один из драйверов цифровизации и залог открытости власти.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Журналист газеты «Ингушетия» занял призовое место на медиафоруме «PRO Кавказ»
В Ингушетии приостановлена подача газа 155 абонентам с задолженностью 52 млн рублей
В текущем году дома в Ингушетии подрожали на более чем 12%
Минкультуры Ингушетии ведет прием заявлений студентов на получение стипендий Главы республики
Житель Ингушетии подозревается в незаконном получении 3 млн руб. на закупку оборудования для переработки молока
Первенство по вольной борьбе в Ингушетии посветят ветеранам боевых действий
Пять населенных пунктов Ингушетии и две погранзаставы на 6 часов останутся без газа
УФАС по Ингушетии выявлено 96 нарушений в сфере закупок
В Миннаце Ингушетии обсудили вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма
Сотрудники музея ИЗО Ингушетии награждены юбилейными медалями
Представители Ингушетии принимают участие в медиафоруме «PRO Кавказ»

Главное

Яндекс.Метрика

 