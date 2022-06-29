В ЦУР Ингушетии состоялась встреча с руководителями пресс-служб городских и районных администраций

«В ходе встречи методолог проектного офиса Берс Банхаев презентовал и рассказал, как работать в аналитической системе BI-ЦУР. Это информационно — аналитическая система анализа обращений. Она помогает составлять краткую справку по проблемным зонам в муниципальном образовании, на основе которой главы администраций смогут принимать управленческие решения», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник центра.

Кроме этого, по его словам, пресс-секретарей зарегистрировали на обучающей платформе Dialog Expert, которая создана и запущена по инициативе и разработке АНО «Диалог». На платформе собраны записи вебинаров и тренингов известных спикеров, которые делятся знанием и опытом по работе госорганов в интернете.

Отметим, что обучение представителей власти работе с digital-инструментами — один из драйверов цифровизации и залог открытости власти.