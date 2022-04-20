В две больницы Ингушетии властями передано медоборудование на 6 млн рублей

Два аппарата для наблюдения за динамикой внутричерепного давления и дренирования ликвора (спинно-мозговой жидкости), который скапливается в отделах мозга и создает внутричерепное давление, установлены в отделении нейрохирургии Ингушской республиканской клинической больницы.

«Оборудование используется для проведения мониторинга и автоматического удаления цереброспинальной жидкости у взрослых и детей при таких заболеваниях, как внутрижелудочковые кровоизлияния, гидроцефалия (окклюзионная, неокклюзионная и смешанная), вентрикулитах и менингитах, черепно-мозговых травмах», — пояснили в медучреждении.

Также в отделение травматологии и ортопедии Детской республиканской клинической больницы переданы концентратор кислородный и функциональная кровать, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.