В городе Сунже Ингушетии благоустроили одну из улиц в районе новостроек
В городе Сунжа Ингушетии по поручению премьера региона Владимира Сластенина благоустроили переулок имени Мочиева в районе новостроек, сообщает пресс-служба Минавтодора.
«Специалисты республиканского Минавтодора выполнили поручение руководителя ингушского правительства Владимира Сластенина. Речь идет о переулке имени Мочиева. Он расположен в восточной части населённого пункта. Этот район Сунжи сами горожане называют «За оврагом»», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основная проблема была в отсутствии на проезжей части асфальтобетонного покрытия, что доставляло неудобства местным жителям.