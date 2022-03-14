В городе Сунже Ингушетии благоустроили одну из улиц в районе новостроек

«Специалисты республиканского Минавтодора выполнили поручение руководителя ингушского правительства Владимира Сластенина. Речь идет о переулке имени Мочиева. Он расположен в восточной части населённого пункта. Этот район Сунжи сами горожане называют «За оврагом»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная проблема была в отсутствии на проезжей части асфальтобетонного покрытия, что доставляло неудобства местным жителям.