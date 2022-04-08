АПК

В Ингушетии 80% из заявленных площадей подготовлено под яровой сев

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В Ингушетии по яровой сев запланировано 41,1 тыс. га, подготовлено 80% заявленных площадей. Обеспеченность семенами составляет 90%, удобрениями — 85%, что соответствует плану.

Об этом было сообщено на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления под руководством премьер-министра региона Владимира Сластенина.

По данным регионального Минсельхоза, для проведения весенне-полевых работ в 2022 году в ведомстве создан оперативный штаб под руководством министра. Для проведения весенних сезонно-полевых работ 2022 года всего задействовано: 480 тракторов, 600 единиц прицепного оборудования.

В текущем году посеяно озимых зерновых культур на территории 26,3 тыс. га согласно плану. На отчетную дату озимые в хорошем состоянии — 18,7 тыс. га, в удовлетворительном, — 7,6 тыс. га. Для улучшения посевов озимых культур ведется подкормка минеральными удобрениями.

Было отмечено, что проблем по ресурсному обеспечению весенне-посевной компании нет.

Кроме того, по материалам, предоставленным профильным министерством, в Ингушетии проводится страхование засеянных площадей.
Всего застраховано озимых — 5 550 га, работа при этом продолжается.

Также участники совещания были ознакомлены с программой субсидирования сельскохозяйственных организаций в сфере растениеводства. Государственная поддержка достигает суммы 139 млн, из которых уже выделено 48%.

Предусмотрена и субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур — 5,8 млн руб., данная мера поддержки освоена на 100%.

Субсидия в размере 54,4 млн руб. направлена на поднятие плодородия почв и повышение урожаев, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами на агропредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Из них аграриям направлено 32%. Работа по доведению средств до сельхозтоваропроизводителей в данное время продолжается.

Сластенин отметил, что агропромышленный комплекс играет одну из ключевых ролей в развитии экономики региона, поэтому темпы сбавлять нельзя — каждый год отрасль должна показывать значительную динамику в положительном направлении, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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