В Ингушетии чествовали местного жителя, спасшего человека из горящего автомобиля

«В канун Дня пожарной охраны в честь Иссы Газдиева устроили торжественный прием в региональном отделении партии «Единая Россия». Депутат Госдумы Бекхан Барахоев вместе с коллегами-однопартийцами и ведущим инспектором отдела материально-технического обеспечения ГУ МЧС Рашидом Бековым поздравили Иссу Сулумбековича с праздником огнеборцев», — сказал собеседник.

Отмечается, что за свою жизнь Исса Газдиев уже не раз проявил настоящее мужество — спас тонущего ребенка, вывел семью из горящего дома.

9 июля 2017 года на ФАД «Кавказ» возле въезда в город Сунжа (около села Троицкое) произошла авария. От столкновения в багажнике одной из машин вспыхнул газовый баллон. На месте оказался Исса Газдиев — охранник Троицкой школы-интерната, он одним ударом ноги выбил окно в «Волге» и вытащил одного из пострадавших, затем помог выбраться из второй машины виновнику ДТП.