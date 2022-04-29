Подвиг

В Ингушетии чествовали местного жителя, спасшего человека из горящего автомобиля

0

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев совместного с однопартийцами и сотрудниками МЧС региона поздравили с Днем пожарной охраны местного жителя, который в 2017 году из горящего автомобиля спас человека, сообщил газете «Ингушетия» помощник депутата.

«В канун Дня пожарной охраны в честь Иссы Газдиева устроили торжественный прием в региональном отделении партии «Единая Россия». Депутат Госдумы Бекхан Барахоев вместе с коллегами-однопартийцами и ведущим инспектором отдела материально-технического обеспечения ГУ МЧС Рашидом Бековым поздравили Иссу Сулумбековича с праздником огнеборцев», — сказал собеседник.

Отмечается, что за свою жизнь Исса Газдиев уже не раз проявил настоящее мужество — спас тонущего ребенка, вывел семью из горящего дома.

9 июля 2017 года на ФАД «Кавказ» возле въезда в город Сунжа (около села Троицкое) произошла авария. От столкновения в багажнике одной из машин вспыхнул газовый баллон. На месте оказался Исса Газдиев — охранник Троицкой школы-интерната, он одним ударом ноги выбил окно в «Волге» и вытащил одного из пострадавших, затем помог выбраться из второй машины виновнику ДТП.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии один человек попал в реанимацию после ДТП
Школьники города Карабулака Ингушетии отвечали на вопросы антинаркотической викторины
Дорожного полицейского из Ингушетии подозревают в вымогательстве
В Ингушетии проезд на общественном транспорте в праздничные дни после Рамадана будет бесплатным
Начальник Госавтоинспекции Ингушетии призвал жителей региона соблюдать ПДД в праздник Ид аль-Фитр
В Магасе стартовал семинар по оказанию первой помощи
Пограничники и ветераны ФСБ провели для школьников столицы Ингушетии уроки мужества
Трех жителей Ингушетии обвинили в участии в террористической организации и незаконном обороте оружия
В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась презентация книги «Кавказ и Хромой Тимур»
«Единая Россия» распространит по Ингушетии 20 тыс. георгиевских ленточек
Правоохранители изъяли у жителя Ингушетии боеприпас

Главное

Яндекс.Метрика

 