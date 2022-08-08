В Ингушетии чествовали заслуженного юриста России Иссу Костоева

В честь события юбиляру была вручена Почетная грамота республики и медаль «30 лет образования Республики Ингушетия», сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

В своем выступлении Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что жизненный путь государственного деятеля, насыщенный яркими событиями, и его многолетний труд являются примером беззаветного служения Отечеству, а его авторитет в общественных и политических кругах страны, заслуги и достижения — образец для подражания в первую очередь для молодежи.

«Я знаю Ваш путь, как тяжело трудиться Вам пришлось, Исса Магомедович, начиная с учебы в ссылке в Казахстане, заканчивая блестящей карьерой в прокуратуре. Вы и сегодня продолжаете работать, используя накопленный опыт на благо Родины. Принципиальность, чувство долга и ответственности, честность и порядочность, умение отстаивать интересы республики снискали Вам всеобщее уважение», — добавил он.

Юбиляра также поздравили спикер Народного собрания Магомет Тумгоев, сенатор Белан Хамчиев, исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Все они говорили о его профессиональных и человеческих качествах, о служении своему народу.

Когда Исса Костоев подошел к микрофону, чтобы поблагодарить за поздравления, все присутствующие встали и не садились, пока он не закончил свое короткое выступление, отдавая ему дань уважения.

Исса Магометович Костоев — известный общественный и политический деятель, государственный советник юстиции 2 класса, почётный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист Российской Федерации. Он имеет богатый опыт трудовой деятельности, 40 из которых составляет работа в органах прокуратуры и в следственных органах, с 2019 года и по настоящее время является советником Главы Республики Ингушетия.

Он также являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где возглавлял комитет по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, с 2002 по 2009 годы представлял Республику Ингушетия, был членом комитета по обороне и безопасности, заместителем председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С 2009 по 2013 годы был советником Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по правовым вопросам.

Заслуги Иссы Костоева в борьбе с преступностью, в укреплении законности и правопорядка, а также многолетняя плодотворная законотворческая деятельность отмечены руководством страны и региона, он награжден многочисленными государственными, ведомственными и региональными наградами.

Все эти достижения именинник охотно совмещает с творческой работой, являясь автором книг «Россия: преступный мир», «Преступление без наказания», а также многочисленных публикаций по проблемам борьбы с преступностью, совершенствованию деятельности правоохранительных органов и защите прав граждан.

О профессиональных качествах бывшего следователя и расследованных им преступлениях как в России, так и за рубежом, выпущены многочисленные публикации, художественные и телевизионные фильмы.