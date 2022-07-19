Почта России

В Ингушетии наградили лучших работников почтовой службы

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В Магасе отметили День российской почты. Праздник ознаменовался поощрением отличившихся работников почтовой службы республики, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Ингушская почта не первый год отличается своими высокими успехами в работе — в прошлом году лидировала по России среди других филиалов по экономическим и финансовым показателям, а в этом году — по выполнению планов по подписке за второе полугодие, что является показателем того, что жители республики стали больше читать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня переоборудованы все 43 региональных отделения почты.

«Ингушетия также является одной из первых в стране по модернизации сельских почтовых отделений в рамках программы «Единой России», — добавили в пресс-службе.

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