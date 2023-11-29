В Ингушетии подготовили к зиме 34 единицы спецтехники

«С учетом прогнозируемой потребности, для подсыпки дорог и тротуаров заготовлена песчано-соляная смесь: более 10 тыс. кубометров песка и 3 тыс. тонн соли», — сказал министр.

О готовности к возможным снегопадам отчитались и главы муниципалитетов региона.

По словам Батыра Хаматханова, организовано круглосуточное дежурство из числа административно-управленческого персонала, контакты дежурных сотрудников опубликованы на официальном сайте ведомства.

Премьер-министр Ингушетии напомнил, что от качества заблаговременной подготовки к зимнему периоду зависит уровень безопасности движения автомашин на дорогах.

«Главные условия работы в сезон холодов — это оперативность и работа на опережение. В случае ухудшения погодных и метеорологических условий у нас не должны иметь место факты затруднения движения транспорта и увеличение числа аварий на дорогах, и здесь важно выработать четкий алгоритм взаимодействия коммунальных и дорожных служб со всеми структурами для исключения нештатных ситуаций», — цитирует Владимира Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.