В Ингушетии построят новые мосты и реконструируют более 60 км дорог

«В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут проведены работы по автодорогам и мостам общей протяженностью 28 км, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» — свыше 26 км. В рамках федеральной программы «Содействие» планируем сдать объект «Сурхахи — Яндаре» протяженностью более 8 км», — сказал Сластенин, выступая с отчетом правительства в региональном парламенте.

По его данным, республика досрочно первой по России реализовала дорожный нацпроект, выполнив запланированные на 2022 год объемы со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением 100%. Приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью более 17 км.

Комментируя успехи и планы по развитию дорожной отрасли, Глава Ингушетии заявил, что кроме проведения масштабных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и федеральной программе «Содействие», власти занимаются благоустройством улиц в муниципальных образованиях с учетом пожеланий и просьб жителей.

«В рамках поступивших обращений граждан, в том числе по итогам прямого эфира «Диалог с народом», выполнен большой объем работы. Заасфальтированы улица Партизанская в с. п. Плиево, где проживал первый Герой России Суламбек Осканов, улица Херсонская в Малгобеке, построены площадки, парковочные места у Дворца культуры в Сунже, площадки и тротуар на территории мемориала «ГIоазот-кашмаш» в Назрани, обустроена подъездная дорога к средней школе № 4 в Сунже. Кроме того, проложены тротуары в с. п. Али-Юрт и Кантышево. Все это делается в целях создания комфортных условий проживания для наших жителей», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его данным, с 2019 года республика в тройке лучших по России успешно реализует указанный национальный проект, при этом в 2022 году и вовсе заняв первое место среди всех субъектов РФ. По итогам прошлого года, по данным РИА «Рейтинг», по качеству дорог республика оказалась в пятерке лидеров, заняв четвертое место по стране и первое место по СКФО.

Он заявил, что в своем Послании Федеральному собранию Российской Федерации Президент РФ Путин В. В. акцентировал внимание на дорожной отрасли, отметив, что до конца 2024 года по России в нормативное состояние будут приведены до 85% дорог сети агломерации и региональных трасс. В республике уже утверждена дорожная программа для достижения указанных показателей.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» досрочно сдан в эксплуатацию объект ремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми» — «Алхасты — Галашки» протяженностью 10 км. Реконструкция была проведена по нескольким причинам: износ верхнего слоя покрытия, образование колейности, которая влияла на безопасность участников дорожного движения.

Сейчас дорога полностью приведена в нормативное состояние. Артерия является туристическим маршрутом, ведет в Джейрахский район, связывает горные села с равнинной частью.

По графику артерию планировалось завершить до конца июня. Дорожники отфрезеровали изношенное покрытие, уложили выравнивающий слой из ПГС, затем два слоя асфальтобетонного покрытия и обустроили новый тротуар. Обеспечивать дополнительную безопасность движения будут новые дорожные знаки, сигнальные столбики, а также горизонтальная разметка из термопластика.

По данным Минавтодора, по дорожному нацпроекту активно ведутся работы на четырех объектах, а еще три сданы в эксплуатацию досрочно в этом году.