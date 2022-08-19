Бизнес

В Ингушетии принимают представителей бизнеса из Магнитогорска

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В научной библиотеке Ингушского госуниверситета в Магасе состоялся круглый стол с участием представителей бизнеса из Магнитогорска.

Бизнес-миссия с участием делегации, возглавляемой президентом Магнитогорской торгово-промышленной палаты Германом Запьянцевым, организована ТПП республики. В ходе встречи обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества.

Гости перед началом встречи ознакомились с выставкой продукции ингушских производителей.

Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов отметил, что руководство региона приветствует такие миссии — они являются следствием развития добрососедских и деловых отношений между субъектами. Он также рассказал о результатах, достигнутых республикой за последнее время.

«Мы крайне заинтересованы в потенциальных инвесторах. Ингушетия находится в центре Северного Кавказа, у нас хорошие логистические связи — железная дорога, аэропорт международный. Прекрасные автомобильные дороги (в этом вы уже убедились), добраться до любого края, территории труда не составляет никакого. Надеюсь, что эти два дня будут плодотворными и мы придем к совместным проектам», — сказал Фурсов.

Сегодня представители бизнеса из Магнитогорска продолжат знакомство с республикой.

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