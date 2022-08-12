В Ингушетии прошло судейское совещание перед международным турниром по греко-римской борьбе

Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, в ходе совещания главный судья соревнований Борис Юльтимиров разъяснил присутствующим регламент соревнований и в очередной раз напомнил о необходимости объективного судейства для достижения максимально справедливой оценки схваток.

Мероприятие также посетил министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев. Он поприветствовал судейскую коллегию и пожелал хорошей работы на предстоящих соревнованиях.