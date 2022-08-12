Греко-римская борьба

В Ингушетии прошло судейское совещание перед международным турниром по греко-римской борьбе

0

Во Дворце спорта «Магас» в Назрани в рамках международного турнира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова прошло совещание судей.

Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, в ходе совещания главный судья соревнований Борис Юльтимиров разъяснил присутствующим регламент соревнований и в очередной раз напомнил о необходимости объективного судейства для достижения максимально справедливой оценки схваток.

Мероприятие также посетил министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев. Он поприветствовал судейскую коллегию и пожелал хорошей работы на предстоящих соревнованиях.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии заявили о полной готовности к проведению спортивного турнира памяти Героя России Алихана Калиматова
Мемориал славы в городе Малгобеке Ингушетии станет уникальной площадкой «Диктанта Победы»
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту сокрытия организацией 87 млн рублей от ФНС
В горной Ингушетии прошел I этап спартакиады МЧС c участием команд из регионов СКФО
В Ингушетии до конца года откроется центр дополнительного образования для одаренных детей
Главный ветврач Ингушетии попросил у сенатора содействия в решении проблем ветеринарной службы
Культура ингушей представлена на вебинаре, приуроченном к Международному дню коренных народов мира
В Карабулаке Ингушетии выбрали место для главных торжеств ко Дню города
Летний читальный зал НБ Ингушетии до конца лета по четвергам будет работать в парке Сунжи
Делегация из Ингушетии представит республику на фестивале в Астрахани
Вопросы реализации нацпроектов в Ингушетии рассмотрели на совещании в Магасе

Главное

Яндекс.Метрика

 