Профилактика терроризма

В Ингушетии провели молодежный форум по противодействию экстремизму

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В Центре культурного развития Магаса прошел молодежный профилактический форум по противодействию экстремизму.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, руководитель министерства Руслан Мизиев выступил на мероприятии с приветственным словом и докладом на тему «Противодействие идеологии экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде — эффективность принимаемых мер органами государственной власти».

«Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами усилия, экстремизм по-прежнему представляет серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей стране», — подчеркнул докладчик.

По его словам, особенно важно проведение профилактической работы в среде молодежи, так как эта среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Учитывая актуальность проблемы, возникает необходимость реализации целостной профилактической системы, целью которой является создание условий для формирования у молодежи устойчивых жизненных установок.

Отмечается, что также к форуму присоединились представители АНО «Звезда» и Ломоносовского клуба.

Напомним, организаторами мероприятия являются Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации и Комитет по делам молодежи Ингушетии.

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