Медицина

В Ингушетии работает группа московских экспертов-пульмонологов

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В Ингушетии работает группа экспертов федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр по профилю «пульмонология» ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени Сеченова» Минздрава России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, визит московских врачей проходит в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение».

Отмечается, что целью визита экспертов стала организационно-методическая поддержка органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, оказание медицинской помощи населению республики по профилю «пульмонология». В ходе выездного мероприятия специалисты посетили медицинские учреждения, которые оказывают медицинскую помощь по профилю «пульмонология» в регионе, обменялись опытом и подвели итоги работы.

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