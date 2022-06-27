В Ингушетии работает группа московских экспертов-пульмонологов

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, визит московских врачей проходит в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение».

Отмечается, что целью визита экспертов стала организационно-методическая поддержка органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, оказание медицинской помощи населению республики по профилю «пульмонология». В ходе выездного мероприятия специалисты посетили медицинские учреждения, которые оказывают медицинскую помощь по профилю «пульмонология» в регионе, обменялись опытом и подвели итоги работы.