ЕГЭ

В Ингушетии родители выпускников смогут сдать ЕГЭ по базовой математике

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В Ингушетии родители выпускников примут участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Как сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве региона, мероприятие пройдет 25 марта в школе № 6 города Назрани. В этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ — от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

В 2022 году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Отмечается, что помимо родителей возможность сдать пробный экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ. В ходе экзамена родители ознакомятся с процедурой регистрации на ЕГЭ и организацией рассадки выпускников в аудиториях. Они узнают, как выглядят рабочие места участников экзамена, как организован контроль над объективностью проведения аттестации, какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах и как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения ЕГЭ.

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