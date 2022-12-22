В Ингушетии спасатели ищут бейсджампера, застрявшего в горах

Сообщение о том, что в Джейрахском районе на высоте 3 тыс. метров на горе Цей-Лоам находится человек, нуждающийся в помощи для совершения спуска, поступило в чрезвычайное ведомство вечером в среду.

По предварительной информации подъем на гору был осуществлен для совершения прыжка, но из-за снежных завалов на пути добраться до конечной точки маршрута бейсджамперу не удалось.

Ведутся поисково-спасательные работы, информация уточняется.