МЧС

В Ингушетии спасатели ищут бейсджампера, застрявшего в горах

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В Ингушетии спасатели ищут бейсджампера, застрявшего в горах, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщение о том, что в Джейрахском районе на высоте 3 тыс. метров на горе Цей-Лоам находится человек, нуждающийся в помощи для совершения спуска, поступило в чрезвычайное ведомство вечером в среду.

По предварительной информации подъем на гору был осуществлен для совершения прыжка, но из-за снежных завалов на пути добраться до конечной точки маршрута бейсджамперу не удалось.

Ведутся поисково-спасательные работы, информация уточняется.

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